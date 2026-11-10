Взыскать более 850 тысяч рублей могут со псковского «Стройтехнадзора»

ООО «Новые берега» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 850 315 рублей 86 копеек, удержанных по контракту с МКУ города Пскова «Стройтехнадзор». Об этом сообщили в арбитражном суде Псковской области.

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Между сторонами был заключён контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство лыжно-биатлонного центра с лыжероллерной трассой в г. Пскове». Подрядчик выполнил работы в полном объёме, но с просрочкой. В связи с этим заказчик удержал из оплаты неустойку.

Подрядчик не согласился с размером и периодом удержанной неустойки. Компания указала на наличие объективных причин для приостановки работ и предложила основания для списания неустойки. Также было отмечено, что заказчик при расчёте использовал неверную ставку ЦБ РФ.

Судебный процесс отложен на 10 декабря 2026 года.