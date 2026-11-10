В Псковской области Россельхознадзор признал недействительными более 40 деклараций о соответствии на зерно

За период с января по октябрь 2026 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело контрольные мероприятия по проверке качества и безопасности зерна. В результате были выявлены факты недостоверного декларирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственными инспекторами были признаны недействительными 270 деклараций о соответствии. Среди регионов, где были зафиксированы нарушения, — Санкт-Петербург (113 деклараций), Ленинградская область (56), Псковская область (43), Новгородская область (20) и Вологодская область (38).

Основные нарушения:

неполный перечень исследований в протоколах испытаний;

отсутствие идентификации зерна;

отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов;

отсутствие договора с иностранным изготовителем, обеспечивающего соответствие продукции требованиям технического регламента;

заражённость вредителями;

неуказание целей использования зерна.

В связи с проведёнными контрольными мероприятиями хозяйствующим субъектам было объявлено 203 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.