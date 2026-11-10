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В Псковской области Россельхознадзор признал недействительными более 40 деклараций о соответствии на зерно

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За период с января по октябрь 2026 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело контрольные мероприятия по проверке качества и безопасности зерна. В результате были выявлены факты недостоверного декларирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственными инспекторами были признаны недействительными 270 деклараций о соответствии. Среди регионов, где были зафиксированы нарушения, — Санкт-Петербург (113 деклараций), Ленинградская область (56), Псковская область (43), Новгородская область (20) и Вологодская область (38).

Основные нарушения:

  • неполный перечень исследований в протоколах испытаний;
  • отсутствие идентификации зерна;
  • отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов;
  • отсутствие договора с иностранным изготовителем, обеспечивающего соответствие продукции требованиям технического регламента;
  • заражённость вредителями;
  • неуказание целей использования зерна.

В связи с проведёнными контрольными мероприятиями хозяйствующим субъектам было объявлено 203 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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