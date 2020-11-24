Общество

В Псковской области осталось 219 непосредственных участников Великой Отечественной войны

219 непосредственных участников Великой Отечественной войны проживает в Псковской области. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 23 ноября во время пресс-брифинга.

Всего регионе насчитывается 7982 ветерана. В их числе 82 инвалида Великой Отечественной, 219 непосредственных участников, около 4000 несовершеннолетних узников концлагерей, 13 военнослужащих, проходивших военную службу в военных частях, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной. В регионе насчитывается 257 жителей блокадного Ленинграда. «Тружеников тыла», работавших с июня 1941 по 1945 год не менее 6 месяцев, - 3002 человека.

«Каждого знаем, они все входят в состав ветеранских организаций», - отметила Вера Емельянова. Потребности каждой из групп учтены в различных программах, добавила она.

«Это очень благодарная аудитория. Мы много лет работаем и более благодарных людей сложно встретить. Они рады малому, рады вниманию, которое оказывается», - заметила Вера Емельянова в ответ на вопрос об обратной связи на меры поддержки. Первый заместитель губернатора заверила, что ни один частный вопрос от ветеранов, адресованный к региональным органам власти, не остается без внимания.