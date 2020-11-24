Общество

Замминистра обороны проконтролировал ход строительства детской инфекционной больницы в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра обороны Тимур Иванов проконтролировали завершение строительства детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Замминистру обороны и губернатору рассказали, что степень готовности объекта составляет 87%, корпус сдадут в эксплуатацию к 2 декабря. Через несколько дней завершатся строительно-монтажные работы и начнется установка медицинского оборудования.

В этом корпусе установят аппараты ИВЛ для грудных младенцев. Кроме того, учтена специфика пребывания родителей в детском корпусе.

Строительством объекта занимается Министерство обороны России. Работы велись круглосуточно: в день задействовали около 300 человек и 14 единиц техники, ночью - около 40 человек и 2 единицы техники.

Как рассказал представитель ООО «СПК - МЕГАПИР» Анатолий Алексеев, сейчас завершаются отделочные и инженерные работы. «Абсолютно автономные инженерные системы. Объект будут использовать абсолютно автономно, вне зависимости от работы основного корпуса», - сказал он. В корпусе предусмотрено 60 койко-мест.

Напомним, 15 сентября президент России Владимир Путин поддержал строительство детского корпуса инфекционной больницы в Пскове.