Общество

Госнаграды вручены сотрудникам псковского УМВД

Сотрудники УМВД России по Псковской области награждены государственными наградами. Их торжественное вручение по поручению президента РФ провел губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие представители руководства УМВД, а также приглашенные для награждения сотрудники органов внутренних дел. Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Он отметил, что общество предъявляет к стражам порядка высокие требования: «Для граждан человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость и заслужить доверие населения можно только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого человека, а главное - грамотной и профессиональной работой. Рискуя своей жизнью, псковские полицейские неоднократно задерживали опасных злоумышленников, раскрывали дерзкие, особо тяжкие преступления. Многие из них удостоены государственных наград».

«Мы по праву гордимся теми, для кого понятие чести и преданности своему делу - не просто слова. Сегодня самых достойных сотрудников мы награждаем», - подчеркнул Алексей Овсянников и поблагодарил губернатора за государственный подход в решении вопросов, от которых напрямую зависит эффективность работы полиции.

Михаил Ведерников в своем выступлении подчеркнул, что в нынешних непростых условиях коронавирусной пандемии сотрудники органов внутренних дел области достойно выполняют свои задачи по борьбе с преступностью и поддержанию общественной безопасности на территории региона.

За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» присвоено заместителю начальника управления – начальнику полиции УМВД России по Псковской области Александру Никульникову и начальнику УМВД России по городу Пскову Сергею Сурину.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Псковской области Михаил Магденко.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены начальник межмуниципального отдела МВД России «Новосокольнический» Игорь Ершов, замначальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Пскову Алексей Ильин, начальник отделения охраны общественного порядка городского УМВД Денис Давыдов.

Кроме того, за образцовое исполнение служебных обязанностей и проявленный профессионализм приказом УМВД России по Псковской области специальное звание «старшина полиции» в порядке поощрения присвоено полицейскому ППС ОМВД России по Псковскому району Светлане Наделяевой. Ценным подарком награжден полицейский (водитель) ППС ОМВД России по Псковскому району Анатолий Дементьев.

Напомним, 14 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в деревне Дуброво Псковского района трех мальчиков, которые ушли из дома и не вернулись. Благодаря оперативности и четкой организации поисковых мероприятий пропавшие школьники были вскоре обнаружены сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Псковскому району и возвращены домой.