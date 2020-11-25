Общество

Виктор Антонов назвал чрезвычайно важным проект стратегии развития Псковской области

Чрезвычайно важным документом для региона назвал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов проект стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение он озвучил сегодня, 25 ноября, в ходе парламентского рассмотрения проекта стратегии.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что в стратегии выделяются четыре сценария развития региона в зависимости от открытости экономики и уровня инвестиций из федерального бюджета: индустриальный, инновационный, инерционный и консервативный.

По его словам, реализовываться стратегия будет в три этапа. Первый (2021-2024 годы) направлен на создание институциональной среды для привлечения инвестиций, запуск инвестиционных проектов для преодоления ключевых вызовов региона, а также реализацию мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой социально-экономического развития Псковской области

Второй этап (2025-2030) включает в себя задачи по выполнению национальных целей развития, определенных указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», по разработке крупных инфраструктурных проектов при благоприятной внешней конъюнктуре, по достижению первых результатов региональных мероприятий по преодолению основных вызовов региона.

Наконец, задачами третьего этапа (2030-2035) являются: создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в приоритетных отраслях, запуск крупных инфраструктурных проектов при благоприятной внешней конъюнктуре, доведение социальной инфраструктуры до уровня наиболее успешных регионов России.

Проект стратегии в соответствии с федеральным законодательством о стратегическом планировании согласовывался с рядом профильных министерств. Их замечания также были учтены, уточнил Андрей Михеев.

Виктор Антонов по итогам доклада отметил, что в документе обозначены очень важные перспективы и направления развития Псковской области на ближайшие 15 лет. «Очень хотелось бы, чтобы все эти планы были воплощены в жизнь», - заключил он.