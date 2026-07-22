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Глава Пскова вручил паспорта граждан РФ 14-летним горожанам

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Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации прошла в Историко‑краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в Пскове 22 июля, в преддверии Дня города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Главный документ гражданина РФ 14-летним псковичам вручил глава Пскова Борис Елкин. 

«Мы встречаем День города. Конечно, 23 июля — это особенная дата: мы отмечаем 82‑ю годовщину освобождения нашего города от немецко‑фашистских захватчиков, а также нашему городу исполняется целых 1123 года. Это действительно великая, многовековая история. За это время сменилось множество поколений, и каждое из них оставило свой неповторимый след в судьбе нашей малой родины. И каждый из вас обязательно оставит свой след в истории города, нашего Отечества и всей страны. Берегите паспорт, который вы сегодня получаете. Относитесь к нему с уважением и трепетом. Успехов вам, удачи и веры в себя. У вас обязательно всё получится — главное сильно этого захотеть. С праздником!» - обратился градоначальник к юным псковичам. 
 

Напомним, уже завтра в Пскове отметят День города. Празднование традиционно приурочено к двум главным датам: Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (23 июля) и Дню памяти княгини Ольги, небесной покровительницы Псковской земли (24 июля). 

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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

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