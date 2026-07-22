Вышел эфир первого четвертьфинала Первой лиги КВН с участием псковской «Камбаламбы»

Команда «Камбаламба» из Пскова выступила в четвертьфинале телевизионной Первой лиги КВН. Это третья по значимости лига Международного союза КВН после Высшей лиги на «Первом канале» и Премьер лиги. Телевизионная съёмка проводилась в городе Тамбов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Международном союзе КВН. 21 июля программа вышла в эфир.
Фото: Международный союз КВН
Именно в этой лаборатории КВН делают свои первые шаги будущие звёзды российской комедии. В первой 1/4 за выход в полуфинал боролись шесть коллективов:
- «В пассивном поиске», ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбов
- «Квинтэссенция РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва
- «Фильды», ГУУ, Москва
- «Сборная курорта Евпатория», Евпатория
- «Чистый лист», СПбГАУ, Санкт-Петербург
- «Камбаламба», Псков
Оценивало команды компетентное жюри из звёзд и экспертов федерального уровня:
- Роман Власов - борец греко-римского стиля. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Майор войск национальной гвардии РФ.
- Виктор Вдовиченко – заместитель генерального директора ТТО «АМИК»;
- Дарья Трубникова – художественная гимнастка, двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка России;
- Александр Волохов – актёр, телеведущий, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «СОК»
- Павел Кудрявкин – вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе сборной Белгородской области «Близкие»
Ведущий - актёр, шоумен, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Максимум» Михаил Башкатов.