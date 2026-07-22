Вышел эфир первого четвертьфинала Первой лиги КВН с участием псковской «Камбаламбы»

Команда «Камбаламба» из Пскова выступила в четвертьфинале телевизионной Первой лиги КВН. Это третья по значимости лига Международного союза КВН после Высшей лиги на «Первом канале» и Премьер лиги. Телевизионная съёмка проводилась в городе Тамбов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Международном союзе КВН. 21 июля программа вышла в эфир.

Фото: Международный союз КВН

Именно в этой лаборатории КВН делают свои первые шаги будущие звёзды российской комедии. В первой 1/4 за выход в полуфинал боролись шесть коллективов:

«В пассивном поиске», ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбов

«Квинтэссенция РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва

«Фильды», ГУУ, Москва

«Сборная курорта Евпатория», Евпатория

«Чистый лист», СПбГАУ, Санкт-Петербург

«Камбаламба», Псков

Оценивало команды компетентное жюри из звёзд и экспертов федерального уровня:

Роман Власов - борец греко-римского стиля. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Майор войск национальной гвардии РФ.

Виктор Вдовиченко – заместитель генерального директора ТТО «АМИК»;

Дарья Трубникова – художественная гимнастка, двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка России;

Александр Волохов – актёр, телеведущий, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «СОК»

Павел Кудрявкин – вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе сборной Белгородской области «Близкие»

Ведущий - актёр, шоумен, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Максимум» Михаил Башкатов.