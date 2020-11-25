Общество

Законопроект о ликвидации административных комиссий планируют доработать в Псковской области

Законопроект, предлагающий ликвидировать районные административные комиссии, требует доработки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к такому выводу пришли члены парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению при рассмотрении документа накануне очередной сессии.

Начальник областного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова пояснила, что поводом для принятия такого решения стала неэффективная работа таких комиссий. По словам специалиста, в ряде районов за год не было рассмотрено ни одного дела, а общая сумма наложенных штрафов по всем муниципалитетам не превышает 160 тысяч рублей.

При этом, по ее словам, в городских округах ситуация сложилась иная - там комиссии работают интенсивно и эффективно.

Депутат Дарья Козьякова («Единая Россия») усомнилась в необходимости ликвидировать административные комиссии в районах. «Я сама состою в административной комиссии, - сказала депутат. - Возможно, что касается финансовой составляющей по взысканию штрафов, комиссия работает не очень активно, но есть еще одно очень важное звено - профилактическая работа. Эта нагрузка после ликвидации комиссий получается просто растворяется?»

«Просьбы о ликвидации комиссий звучали от самих муниципальных образований, и главы это решение поддерживают», - ответила на выступление депутата Елена Тимашова.

Председатель профильного комитета областного Собрания Владимир Яников поддержал позицию коллеги и предложил еще раз вернуться к вопросу о целесообразности ликвидации районных административных комиссий, включив в состав рабочей группы Дарью Козьякову. Данное решение поддержали все члены комитета.