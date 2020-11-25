Общество

В Псковской области установлен очередной антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки

В Псковской области установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки. За прошедший день 25 ноября в регионе выявлено 180 случаев заражения COVID-19, следует из опубликованных губернатором области Михаилом Ведерниковы данных в своем Instagram-аккаунте.

Из общего числа новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, уточнил глава региона, 170 положительных тестов выявили учреждения здравоохранения, а 10 – коммерческие лаборатории.

Всего в регионе сделали 158 008 тестов на COVID-19 (за сутки - 1318).

При этом за сутки избавились от коронавируса 115 пациентов, всего с начала наблюдений - 6295. Число летальных исходов остается неизменным - 72.

Общее число случаев за все время пандемии составило 11738.