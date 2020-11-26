Общество

Суммы пособий почетным гражданам Псковской области определили депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания определили суммы пособий почетным гражданам Псковской области. Об этом с 51-й сессии, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, почетному гражданину Псковской области будет выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 100 000 рублей в текущем финансовом году, а также ежемесячное государственное пособие в размере 10 000 рублей.

В случае смерти почетного гражданина Псковской области членам его семьи или иным лицам, занимающимся похоронами, будет выплачиваться материальная помощь на погребение, равная шестикратному размеру социального пособия, предусмотренного Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете Псковского областного Собрания депутатов.