Общество

Определен автор лучшего слогана к 20-летию ПЛН, который получит электросамокат

Псковская Лента Новостей подвела итоги конкурса слоганов. Победителем стал Александр Сергеев, предложивший слоган – «ПЛН - Псковский! Любимый! Новостной!». В ближайшее время он заберет свой приз от редакции – электросамокат.

Второе место занял слоган «ПЛН – утро начинается не с кофе!» от Анны Сергеевой. Она станет обладателем абонемента на 4 посещения бассейна «Феникс».

Заслуженную «бронзу» завоевал слоган от Никиты Сатакова: «Читай и смотри – это твое СМИ!», ему достается подарочный сертификат магазина «Любопыт» на тысячу рублей.

Редакция отметила еще несколько участников, которые получат поощрительные призы в виде подарочных боксов со сладостями и сувенирами:

Анастасия Цветкова: «ПЛН - с нами не проморгаешь!»

Ульяна Бобылева: «Нашел. Увидел. Сообщил»

Ирина Кравцова: «ПЛН - Наши факты, ваши комментарии!»

Ольга Лышко: «ПЛН - Первоисточника Лучше Нет!»

Вера Антонова: «ПЛН. Одна лента - все события»

Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет победителей, благодарит читателей за участие и призывает к активности и в других конкурсах. Например, с 1 по 25 декабря стартует конкурс оригинальных поздравления для ПЛН.

Присылайте свои поздравления, пожелания - рисунки, открытки, фото- или видеоподарки, делитесь положительными эмоциями. Приз за самое оригинальное и креативное поздравление - смарт-часы.

Также уже стартовал конкурс «20 героев Псковщины». Напишите на адрес редакции ПЛН историю о человеке - псковиче, который совершил, по вашему мнению, выдающийся, смелый, быть может, героический поступок. Это могут быть истории ваших друзей, знакомых, соседей, просто известных вам людей. Для связи редакции с героем вашей истории обязательно оставляйте его контакты. Ваши истории присылайте на редакционную почту: redaktor@pln-pskov.ru до 20 декабря.

Затем в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте» будет проведено народное голосование, по итогам которого 15 января 2021 года определят 20 победителей. В торжественной обстановке от имени ПЛН им будут вручены дипломы. Сюжеты и интервью с победителями будут опубликованы на интернет-портале Псковской Ленты Новостей.