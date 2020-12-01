Общество

Названы симптомы, которые могут возникнуть после российской прививки от коронавируса

Каждый десятый человек, привитый вакциной от коронавируса «Спутник V», может почувствовать слабость или тошноту. Это следует из памятки с рекомендациями, которую выдают в Москве, передает РИА Новости.

В методичке сказано, что в большинстве случаев прививка переносится хорошо. Если возникло недомогание, волноваться не стоит: это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета. Тем, у кого появляются слабость, общая усталость и тошнота, рекомендуют уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхать.



У 5,7% вакцинированных могут возникнуть ломота, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов.



«При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача», - говорится в документе.



У 4,7% привившихся наблюдаются боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Как правило, лечение не требуется, но для уменьшения отека и дискомфорта можно принять лекарство от аллергии. 1,5% пациентов могут почувствовать заложенность носа, насморк или першение в горле. Им рекомендуется полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи.

У менее чем 1% может участиться пульс или повыситься давление.

Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию «Спутником V», получают не только памятку с рекомендациями, но и сертификат о выполненной иммунизации.



Накануне Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, готово уже более двух миллионов доз препарата.



Россия зарегистрировала две первые в мире вакцины от COVID-19: сначала «Спутник V» от центра Гамалеи, а позже «ЭпиВакКорону» от центра «Вектор». Первая основана на платформе вектора аденовируса человека, вторая — на базе пептидных антигенов.

Сейчас оба препарата проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). «Спутник V» показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.