Общество

Менее месяца осталось у представителей бизнеса до отмены ЕНВД

С 1 января 2021 года в соответствии с федеральным законодательством система налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход) будет отменена. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, до конца 2020 года представителям бизнеса нужно выбрать альтернативный налоговый режим. Уведомить налоговые органы региона о переходе на другую систему налогообложения нужно до 31 декабря.

Организации и индивидуальные предприниматели, не определившиеся с иным специальным налоговым режимом в установленные для этого сроки и не уведомившие об этом налоговые органы, автоматически перейдут с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

В помощь всем заинтересованным налогоплательщикам на сайте ФНС России www.nalog.ru размещены электронный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения», а также интерактивная страница «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать». С их помощью представители бизнеса могут подобрать оптимальную систему налогообложения. Кроме того, сервисы для каждой системы налогообложения предложат подробную инструкцию о порядке перехода на нее.

В качестве альтернативы ЕНВД юридические лица могут применять как общую систему налогообложения, так и упрощенную систему налогообложения (УСН). Индивидуальные предприниматели, кроме общей системы и УСН, могут перейти на патентную систему налогообложения (ПСН). Заявление о переходе на ПСН подается не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала ее применения (п. 2 ст. 346.45, п. 6 ст. 6.1 НК РФ). Значит, для работы на патенте с 1 января 2021 года заявление нужно подать не позднее 17 декабря 2020 года, отметили в пресс-службе.

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельхозпроизводителями, могут применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Бизнесменам без работников, оказывающим услуги или продающим товары собственного изготовления, также доступен налог на профессиональный доход (НПД).

Уведомление о применении выбранного режима налогообложения можно подать через личный кабинет. Также для информирования налогового органа о своем выборе можно воспользоваться телекоммуникационными каналами связи, направить почтовое отправление с описью вложения или лично прийти в территориальный налоговый орган.