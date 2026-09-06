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Россиянин получил почти тотальное поражение легких из-за вейпа

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Молодой житель Владивостока получил почти тотальное поражение легких из-за курения вейпа. Пациент поступил с высокой лихорадкой и дыхательной недостаточностью. Об этом 6 сентября сообщили в минздраве Приморского края.

«В пульмонологическое отделение городской больницы № 1 поступил молодой парень с высокой лихорадкой, дыхательной недостаточностью и практически тотальным поражением легких. Диагноз — вейп-ассоциированное поражение легких», — говорится в Telegram-канале.

Благодаря своевременной постановке диагноза и лечению пациенту удалось избежать искусственной вентиляции легких. Теперь ему предстоят месяцы терапии системными стероидами. Врачи пока не знают, восстановится ли легочная ткань полностью или сформируется фиброз, пишут «Известия».

Заведующая отделением пульмонологии Елена Самойленко предупредила, что замена обычных сигарет на вейпы не делает курение безопасным. По ее словам, симптомы поражения легких похожи на пневмонию, но антибиотики не помогают.

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