Общество

Занятия с автоматами нового поколения прошли на полигоне под Псковом

Разведчики гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении провели первые занятия по огневой подготовке с автоматами нового поколения АК-12. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ходе занятия десантники отработали навыки обращения с оружием при стрельбе на коротких и средних дистанциях.

По условиям упражнения стрельба ведется из-за укрытия из различных положений на дистанциях от 5 до 200 метров. При стрельбе используются специальные металлические падающие, качающиеся и движущиеся мишени. Также используется различные декорации для создания условий приближенным к боевым.

Новые методики позволяют отрабатывать навыки практической стрельбы как одиночно, так и в составе подразделения.