Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, пишет официальный Telegram-канал региона. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 14712 человек.
Фото: Вадим Боченков
За сутки выздоровели 88 пациентов (всего - 7267). Число летальных исходов остается неизменным - 77. На данный момент провели 174055 исследований на коронавирус, за сутки - 1249.
Статистика по районам:
- Псков - 5624
- Великие Луки - 3012
- Бежаницкий район - 144
- Великолукский район - 442
- Гдовский район - 151
- Дедовичский район - 140
- Дновский район - 153
- Красногородский район - 87
- Куньинский район - 120
- Локнянский район - 107
- Невельский район - 500
- Новоржевский район - 88
- Новосокольнический район - 238
- Опочецкий район - 380
- Островский район - 771
- Палкинский район - 164
- Печорский район - 277
- Плюсский район - 253
- Порховский район - 355
- Псковский район - 1120
- Пустошкинский район - 75
- Пушкиногорский район - 95
- Пыталовский район - 91
- Себежский район - 144
- Стругокрасненский район - 118
- Усвятский район - 63