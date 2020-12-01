Общество

Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, пишет официальный Telegram-канал региона. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 14712 человек.

Фото: Вадим Боченков

За сутки выздоровели 88 пациентов (всего - 7267). Число летальных исходов остается неизменным - 77. На данный момент провели 174055 исследований на коронавирус, за сутки - 1249.

Статистика по районам: