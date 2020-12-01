Общество

Налоговые инспекции Псковской области проведут в декабре вебинары на тему отмены ЕНВД

Сотрудники МИФНС России по Псковской области №№ 1, 2 и 6 в декабре проведут вебинары, основной темой на которых станет отмена ЕНВД с 1 января 2021. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на вебинарах рассмотрят основные моменты отмены ЕНВД и альтернативные режимы налогообложения.

Участниками обсуждений могут стать руководители общественных организаций, региональных средств массовых информации, а также налогоплательщики, заинтересованные в тематике мероприятия.

Традиционно спланированные мероприятия проводятся в порядке оказания государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков по актуальным вопросам налогового законодательства.

Графики публичного информирования налогоплательщиков размещены на официальном сайте УФНС России по Псковской области.

Регистрация на вебинары открыта по ссылкам:

Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области, 23 декабря 2020 года: http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/WY1zyj;

Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области, 15 декабря 2020 года: http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/8RU1Gw;

МИФНС России № 6 по Псковской области, 16 декабря 2020 года: http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/dGotgg.