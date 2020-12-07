Общество

С 8 декабря налоговые инспекции Псковской области ведут прием только по предварительной записи

С 8 декабря с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Псковской области будет осуществляться исключительно по предварительной записи - посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Прием всей корреспонденции, в том числе бухгалтерской и налоговой отчетности, поступившей от налогоплательщика лично на бумажном носителе, осуществляется исключительно через специальные боксы. На конвертах (в случае представления документов большого объема) необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных возникающих вопросов.

Получить услуги ФНС России и необходимую информацию можно дистанционно, используя средства бесконтактного взаимодействия:

электронные сервисы на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru;

с помощью «Личного кабинета налогоплательщика»;

через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ФНС России;

по телекоммуникационным каналам связи (ТКС);

направить письменное обращение или документы почтой с описью вложения;

получить консультацию по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также по телефонам инспекций, размещенным в региональном разделе «Контакты» сайта ФНС России;

обратиться в налоговый орган с помощью Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

УФНС России по Псковской области напоминает, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты (маска) в соответствии с правилами, принятыми в регионе, а также обработка рук антисептиком.

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222 и по телефонным номерам налоговых инспекций Псковской области.

Налогоплательщиков просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.