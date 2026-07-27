Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 25 тысяч человек

Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил РФ на 25 тыс. человек.

В соответствии с указом президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, штатная численность вооруженных сил РФ установлена в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 млн 535 тыс. военнослужащих.

Согласно предыдущему указу президента от 12 июня текущего года об установлении штатной численности ВС РФ, штатная численность военнослужащих вооруженных сил устанавливалась в количестве 1 млн 510 тыс. человек, пишет «Интерфакс».

Штатная численность вооруженных сил тем указом устанавливалась в количестве 2 399 130 единиц.

В соответствии с указом от 27 июля президент постановил внести изменения в связи с созданием в вооруженных силах РФ военно-строительных подразделений.

В частности, устанавливается и предельная численность центрального аппарата министерства обороны РФ в количестве 13 400 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4 930 человек.

Указ от 27 июля вступает в силу с 1 августа 2026 года.