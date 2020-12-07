Общество

Наталья Тудакова предложила размещать в СМИ рекламу о профилактике хронических заболеваний

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в областном Собрании депутатов Наталья Тудакова предложила увеличить финансирование по региональной государственной программе Псковской области «Развитие здравоохранения» по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Ее обращение рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на втором заседании 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Денежные средства должны пойти на создание и размещение в средствах массовой информации региональной социальной рекламы методов исследований и методов профилактики лидирующих в регионе хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности населения Псковской области, пояснила Наталья Тудакова.

«Целиком поддерживаю данное предложение, - отметил заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов . - Надо подумать, как его реализовать».

«Информации той, которая имеется сегодня, явно недостаточно, - сказала Наталья Тудакова. - Наши люди знающие, но многим не хватает времени задуматься об этом. 2,5 млн рублей поставлена сумма. Может стоит более детально просчитать».

«Здесь вопрос скорее не в финансах, а в организации, - ответил заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов. – Значит, мы недостаточно ярко отрабатываем эту ситуацию». Он рассказал, что создан Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, который, в частности, занимается размещением информации о здоровом образе жизни. Такую же работу ведет страховая медицинская организация «Макс-М». Обе организации достаточно финансируются, заверил Денис Иванов.

Согласительное комиссия рекомендовала администрации области обратить внимание на недостаточную работу по доведению до населения информации об указанных заболеваниях, а также подготовить соответствующий план информирования населения в средствах массовой информации.

«С финансированием уже определитесь», - обратился Борис Полозов к представителям администрации региона.