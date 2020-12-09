Общество

Новгородские поисковики провели разведку на месте расстрела мирных жителей под Псковом

Участники Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова провели разведку на месте расстрела мирных жителей вблизи деревни Глоты Псковского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель отряда «Мемориальная группа» новгородской поисковой экспедиции «Долина» Александр Алтухов.

Фото здесь и далее: Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова

«У нас была цель - поделиться опытом в рамках федерального проекта "Без срока давности" и осуществить поисковые действия, так называемую разведку, на предполагаемом месте расстрела немцами населения города Пскова во время Великой Отечественной войны в деревне Глоты, где уже поднимали останки более 80 человек, - рассказал он. - По показаниям свидетелей и архивным данным, там еще должны быть две подобные ямы. Поэтому поисковая экспедиция "Долина" Новгородской области в составе семи человек выдвинулась к вам, и 6 декабря целый день мы занимались поиском в лесу этих двух ям. К сожалению, зацепиться нам не удалось, что тоже результат».

Делегация новгородских поисковиков состояла из отрядов «Новгородец» и «Мемориальная группа», возглавил ее председатель совета командиров поисковой экспедиции «Долина» Игорь Неофитов. В организации работы поисковиков использовалась информация псковского историка и писателя, руководителя фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева.

7 декабря вместе с Юрием Алексеевым, руководителем областного госархива Валерием Кузьминым, руководителем военно-патриотической организации «След Пантеры» Геннадием Корольковым, сотрудниками ФСБ и другими заинтересованными лицами участники экспедиции «Долина» приняли участие в совещании под руководством председателя комитета юстиции Псковской области Сергея Шерстобитова. Разговор шел о проекте «Без срока давности».

«Давали некоторые рекомендации вашей стороне, - пояснил Александр Алтухов. - Соответственно, это не последний наш приезд. Дальше будем помогать искать, в чем очень заинтересованы. Наша задача - помочь вам в реализации проекта целиком, довести дело до суда, изобличить нацистских преступников».

Следующий визит экспедиции «Долина» в Псковскую область состоится после сбора местными активистами необходимой информации для продолжения поисковой деятельности.

«Прежде всего, сейчас надо определить новые места поисков в Псковской области, пригласить псковских поисковиков на наши выезды и совместно отработать эти участки, - продолжил Александр Алтухов. - Покажем и расскажем об особенностях поиска погибших мирных жителей, поскольку он отличается от поиска солдат».

«Плюс планируются совместные действия в рамках федеральной целевой программы по увековечиванию памяти погибших, согласно которой идет благоустройство воинских захоронений, - сказал он. - Мы в Новгородской области благоустраиваем захоронения в соответствии с теми требованиями, которые дает Минобороны, и понимаем, как это делается».

Приемом новгородских гостей руководил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. «Огромное ему спасибо и низкий поклон за такой прием! Мы были удивлены радушию. Очень приятно!» - поблагодарил Александр Алтухов.