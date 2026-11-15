День Каспийской флотилии ВМФ России и День «Бурана» отмечают сегодня

День Каспийской флотилии ВМФ России, Международный день переработки вторсырья, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, День «Бурана» и

День молочных коктейлей отмечают сегодня, 15 ноября.

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День Каспийской флотилии ВМФ России посвящен военным и ветеранам одного из старейших объединений Военно-морского флота России, который обеспечивает безопасность нашей страны в Каспийском регионе.

История флотилии началась еще в 1722 году — 15 ноября по указу Петра I в Астрахани был основан военный порт и собрана Каспийская флотилия для защиты торговых путей и укрепления позиций. Во время Великой Отечественной войны на кораблях флотилии перевозили оружие, грузы и войска.

Сегодня в задачи Каспийской флотилии входят охрана морских рубежей, обеспечение безопасности судоходства и выполнение военных операций в регионе. В праздник проходят торжественные построения и церемонии награждения отличившихся военнослужащих.

Международный день переработки вторсырья — экологический праздник, который впервые отметили жители США в 1997 году. Его придумали экологи с целью поощрить людей сдавать ненужные вещи на переработку, а не выбрасывать их на свалку. Очень быстро дата стала популярна по всему миру.

Широко этот день отмечается российскими экоактивистами. Они проводят акции по сбору макулатуры, пластика, батареек, организуют мастер-классы и лекции на тему разумного потребления, креативные флешмобы — дефиле нарядов из вторсырья. Кстати, в календаре есть и другие подобные праздники, например, Всемирный день вторичной переработки 18 марта.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечают в третье воскресенье ноября. В этот день принято вспоминать погибших в автокатастрофах, помогать пострадавшим в авариях и их семьям. Памятная дата была учреждена еще в 1993 году, когда благотворительная организация в Британии выступила с инициативой почтить память жертв автоаварий. К акции присоединились другие страны, и в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН официально назвала третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот праздник проводятся мероприятия, посвященные безопасности на дорогах, а общественные организации и активисты напоминают о важности соблюдения ПДД и использования ремней безопасности.

День «Бурана». Сегодня поклонники космоса вспоминают первый и единственный полет советского многоразового космического корабля. В 1988 году он стартовал с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Энергия» и провел в полете 205 минут. За это время «Буран» совершил два витка вокруг Земли и приземлился без экипажа. Хоть испытания были успешными, программу «Энергия — Буран» закрыли пять лет спустя.