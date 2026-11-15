Стало известно о смерти одного из близнецов из фильма «Няньки»

Американский актер Кристиан Казинс, известный по фильму «Няньки», скончался в возрасте 43 лет, сообщил портал TMZ.
Фото: страница Кристиана Казинса в соцсети
Сводный брат актера Джонас Розер назвал причиной болезнь печени, пишет портал.
«Кристиан серьезно страдал от болезни печени. Меня успокаивает вера в то, что сейчас он находится в раю вместе с его мамой и у него нет той боли, которую он переносил», — сказал сводный брат.
Известность пришла к Кристиану в семь лет, когда в 1990 году они с братом-близнецом Джозефом сыграли роль мальчика Доминика в фильме «Детсадовский полицейский» с Арнольдом Шварцнеггером. Наряду с этим, оба брата сыграли в картинах «Зубастики 3», «Няньки», а также в нескольких сериалах, пишет