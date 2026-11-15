После серии геомагнитных возмущений, наблюдавшихся в начале месяца, сегодня, 15 ноября, магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.
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Согласно прогнозам Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитная активность в этот день составит около 1,7 по K-индексу, что соответствует «зеленому» уровню и не представляет угрозы для здоровья. Вероятность полноценной магнитной бури оценивается как крайне низкая — около 3%, а на спокойную обстановку приходится 87%.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 13–15 ноября магнитных бурь не ожидается, если на Солнце не произойдет внезапной сильной вспышки, направленной на планету. В течение всего прогнозируемого периода геомагнитная обстановка в целом останется спокойной. По информации Британской геологической службы, вероятность магнитной бури в эти дни минимальна.
Тем не менее, некоторые источники не исключают кратковременных колебаний геомагнитного фона. В частности, отдельные прогнозы допускают, что к вечеру 15 ноября активность может кратковременно усилиться до 3–4 баллов по Kp-индексу, что классифицируется как возбужденная магнитосфера, но все же не дотягивает до уровня полноценной бури. Это может быть заметно для особо чувствительных людей, однако в целом день останется спокойным.
Для метеозависимых граждан даже такие незначительные колебания могут быть ощутимы. В периоды геомагнитной нестабильности возможны легкие головные боли, усталость и снижение работоспособности. Специалисты рекомендуют в этот день высыпаться, больше времени проводить на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и интенсивных физических нагрузок, а также контролировать артериальное давление.
Таким образом, 15 ноября станет днем относительного затишья, которое, по прогнозам, продлится как минимум до конца выходных. Следующая волна умеренных геомагнитных возмущений ожидается не ранее 16–18 ноября, пишет