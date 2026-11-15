После серии геомагнитных возмущений, наблюдавшихся в начале месяца, сегодня, 15 ноября, магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

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Согласно прогнозам Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитная активность в этот день составит около 1,7 по K-индексу, что соответствует «зеленому» уровню и не представляет угрозы для здоровья. Вероятность полноценной магнитной бури оценивается как крайне низкая — около 3%, а на спокойную обстановку приходится 87%.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 13–15 ноября магнитных бурь не ожидается, если на Солнце не произойдет внезапной сильной вспышки, направленной на планету. В течение всего прогнозируемого периода геомагнитная обстановка в целом останется спокойной. По информации Британской геологической службы, вероятность магнитной бури в эти дни минимальна.

Тем не менее, некоторые источники не исключают кратковременных колебаний геомагнитного фона. В частности, отдельные прогнозы допускают, что к вечеру 15 ноября активность может кратковременно усилиться до 3–4 баллов по Kp-индексу, что классифицируется как возбужденная магнитосфера, но все же не дотягивает до уровня полноценной бури. Это может быть заметно для особо чувствительных людей, однако в целом день останется спокойным.

Для метеозависимых граждан даже такие незначительные колебания могут быть ощутимы. В периоды геомагнитной нестабильности возможны легкие головные боли, усталость и снижение работоспособности. Специалисты рекомендуют в этот день высыпаться, больше времени проводить на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и интенсивных физических нагрузок, а также контролировать артериальное давление.