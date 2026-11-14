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Жительница Псковского муниципального округа отметила 98-летие

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Почётный гражданин Псковского района, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Косьянова отметила 98-летие сегодня, 14 ноября. С праздником её поздравила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова. О том как прошёл визит она рассказала на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

«Именинница по традиции встречает гостей дома, в кругу семьи, гостеприимно и радушно приветствуя каждого. Тепло поздравила Зинаиду Ивановну, вручила телеграмму от президента России, подарки от правительства региона и администрации округа, выразила искреннюю благодарность за её неоценимый вклад в жизнь района, за стойкость, мудрость и доброту, которыми она щедро делится с окружающими», - рассказала Наталья Федорова. 

Зинаида Ивановна в юном возрасте участвовала в разминировании территорий Псковского района, проявив невероятное мужество и самоотверженность.

«И сегодня, несмотря на почтенный возраст, Зинаида Ивановна сохраняет бодрость духа, жизнелюбие и тёплое отношение к людям — у неё есть чему поучиться каждому из нас. К ней тянутся люди, подпадая под обаяние светлого, доброго человека с невероятным чувством юмора. От всей души желаем Зинаиде Ивановне крепкого здоровья, душевного тепла, радости от каждого дня и заботы близких! Пусть впереди будет много светлых и счастливых моментов – с днем рождения!» - заключила глава округа. 

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