Мошенники начали обзванивать пенсионеров в России и сообщать им о надбавке к пенсии, а для ее получения требуют подтвердить банковские реквизиты, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники звонят пенсионерам и их родственникам от имени Социального фонда России. Они сообщают, что для начисления повышенной пенсии необходимо подтвердить банковские реквизиты для получения выплаты», — рассказали там.

Аферисты объясняют пенсионерам, что реквизиты им нужны для того, чтобы надбавка точно дошла до получателя. А после запугивают, что без подтверждения надбавка не будет перечислена.

В «Мошеловке» напоминают, что повышение фиксированной выплаты к пенсии при достижении 80 лет начисляется Социальным фондом автоматически и не требует подачи заявлений или звонков, пишет «РИА Новости» .