Мошенники начали обзванивать пенсионеров в России и сообщать им о надбавке к пенсии, а для ее получения требуют подтвердить банковские реквизиты, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Аферисты объясняют пенсионерам, что реквизиты им нужны для того, чтобы надбавка точно дошла до получателя. А после запугивают, что без подтверждения надбавка не будет перечислена.
В «Мошеловке» напоминают, что повышение фиксированной выплаты к пенсии при достижении 80 лет начисляется Социальным фондом автоматически и не требует подачи заявлений или звонков, пишет