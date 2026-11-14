В Минздраве назвали долю страдающих от эндокринных заболеваний россиян

Около 90% россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний, причем часть людей не знает об их наличии. Такие данные привела директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Я не слукавлю, если скажу, что 90% россиян имеют либо одно, либо несколько эндокринных заболеваний. Мы просто об этом еще не знаем, и они тоже не знают», — пояснила она.