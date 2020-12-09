Общество

Экологические уроки прошли в псковской школе

В школе № 11 города Пскова прошла очередная серия Всероссийских экологических уроков, в которых участвовали ученики 10 классов, а также 5а класса. Экоуроки были посвящены теме «История вещей и экономика будущего».

Во время уроков школьники познакомились с циклом производства вещей, рассмотрели существующую линейную модель экономики и сравнили ее с природными процессами, познакомились с принципами улучшенной экономической модели, позволяющей использовать ресурсы и энергию более эффективно, не нарушая природный баланс.

Ребята на практике воплотили идеи и принципы циклической экономики, выяснили, какие действия каждого человека в повседневной жизни помогут ускорить переход к новой, выгодной для всех экономической модели. Такие серьёзные вещи дети смогли освоить благодаря продуманной, увлекательной, интерактивной форме уроков.

Результатом уроков стало изготовление книжек-памяток, которые смогут помочь другим школьникам больше узнать о циклической экономике и поделиться интересной информацией.