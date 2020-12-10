Общество

Названа стоимость организации ПЦР-лаборатории в псковской больнице

Участники согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнили сумму для организации ПЦР-лаборатории в Псковской областной клинической больнице. Об этом с третьего заседания комиссии, которое проходит 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, с такой инициативой выступила группа депутатов областного Собрания во главе с первым вице-спикером Виктором Антоновым.

Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов сообщил, что, исходя из практики, стоимость оборудования составит порядка 6 млн рублей. На ремонтные работы для переоснащения помещения потребуется порядка 2-2,5 млн рублей.

По его словам, организация ПЦР-лаборатории предполагается в рамках ожидаемой федеральной программы по оснащению лабораторий в 2021 году. Денис Иванов не исключил, что вопрос может решиться в течение полугода.

Виктор Антонов напомнил, что подобные лаборатории имеются также в туберкулезном и онкологическом диспансерах, в перинатальном центре. «Есть аппараты и приборы, чтобы делать эти анализы, но существующие мощности не смогут обеспечить необходимый объем тестирования. А то, что делается лаборатория на территория Центра СПИД, - это абсурд, это безвыходное положение. Они должны заниматься СПИДом. А "ковидом" - инфекционная служба или другая большая больница, городская или областная. "Ковид" поражает всех. Заболеют завтра два лаборанта, останется область вообще без тестов», - высказался он.

Первый заместитель председателя регионального парламента уточнил, что такая лаборатория необходима и для нужд гинекологии, хирургии и кардиологии и так далее.

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«Второй раз выслушиваем о необходимости создания такой лаборатории», - заметил вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов. «Думаю, стоило бы включить этот вопрос в вашу программу или подпрограмму, записать необходимые средства, - обратился он к представителю комитета по здравоохранению. - Нет такой записи? Надо ее сделать. И финансировать».

«Будем работать с комитетом по здравоохранению, посмотрим», - ответила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова .

По итогам обсуждения вопроса согласительная комиссия рекомендовала администрации региона предусмотреть необходимые средства для оснащения областной больницы ПЦР-лабораторией в рамках программы развития здравоохранения Псковской области.