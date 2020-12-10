Общество

300 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Псковская область получила 300 доз препарата «ГамКовидВак». Он предназначен для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников, в первую очередь вакцину получат медработники, педагоги и сотрудники соцзащиты.

«Вакцинация будет проходить по предварительным спискам. Делать или не делать прививку от COVID-19 работники будут решать сами», - подчеркнул глава региона.

Он также пояснил механизм вакцинирования. Среди представителей указанных групп населения будут собраны согласия на вакцинацию. После этого будут назначено время для прибытия в поликлинику.

Препарат «ГамКовидВак» разработан совместно Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и 48-м ЦНИИ Минобороны. Вакцина выпускается под торговой маркой «Спутник V». Препарат зарегистрирован 11 августа и позиционируется как первая в мире вакцина против коронавируса.