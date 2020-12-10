Общество

Развитием креативных индустрий займутся в Псковской области

Представители администрации Псковской области с руководством Роскультцентра договорились о совместной работе по развитию креативных индустрий в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, соответствующую договоренность достигли на встрече 11 декабря.

В связи с ситуацией распространения COVID-19 часть спикеров приняла участие в мероприятии дистанционно. Открыла совещание заместитель директора Роскультцентра Ольга Нестерцева, рассказав о проекте и всероссийском конкурсе Art Team, направленном на обучение управленческим навыкам в креативных индустриях.

«Хочу поблагодарить жителей Псковской области за активное участие в той деятельности, которую в этом году организовывал Роскультцентр с целью поддержания и развития креативных индустрий в стране. Это и социологическое исследование, направленное на изучение проблем креативных отраслей - в нем приняли участие 7 000 респондентов и многие из них псковичи. Мы также получили от вас большое количество заявок на участие во Всероссийском конкурсе Art Team - желающие присылали свои творческие проекты на рассмотрение экспертному жюри и состязались в дальнейшем отборе», - резюмировала Ольга Нестерцева.

В рамках заседания выступила директор Роскультцентра и основатель «Российской креативной недели» Марина Абрамова. «В большинстве своем креативный бизнес - это микро-бизнес и, как правило, проблемы с патентованием и авторским правом на законодательном уровне вынуждают представителей креативных индустрий продвигать свой продукт и разработки за рубежом. Поэтому комплексную работу по развитию креативных индустрий в субъекте необходимо начинать с анализа цифровых следов креативной аудитории, чтобы идентифицировать ее и найти уникальные преимущества креативного потенциала в Псковской области. После этого можно приступать к работе с барьерами, тормозящими дальнейшее развитие креативной экономики в субъекте: отсутствие управленческих навыков, недостаток инвестиций, отсутствие инфраструктуры - проблем много. И Роскультцентр в нашем лице готов оказывать вам всестороннюю поддержку в их решении. Спасибо вам за активные отклики на участие в Art Team и надеемся увидеть Псковскую область в числе резидентов на „Российской креативной неделе“ в июле будущего года», - сказала она.

На мероприятии выступили финалисты конкурса и победители питчинга Art Team, которые рассказали о своем положительном опыте участия, а также представили свои проекты. Анастасия Рычагова рассказала о проекте «Чем живет Россия», который направлен на популяризацию деревенской жизни, развитие внутреннего туризма.

«Для меня очень приятно выступать именно перед представителями этого региона, так как идея реализации подобного проекта пришла ко мне во время экспедиции в Полистовский заповедник, расположенный в Бежаницком районе», - отметила финалистка конкурса Art Team. В свою очередь Ирина Назарова рассказала о своей живой мастерской Dvepalkikolbasi, где она дает вещам вторую жизнь за счет творческого преобразования. Татьяна Лугвина представила свой проект инклюзивной студии искусств «Art w/o limits».

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская поблагодарила руководство Роскультцентра за внимание к Псковской области. «Когда узнали о создании межведомственной рабочей группы при правительстве РФ, мы вышли с предложениями по развитию креативных индустрий в Псковской области к главе региона Михаилу Ведерникову и получили полную поддержку», - подчеркнула она и добавила, что в заседании принимают участие те, кто на первом этапе предложат направления развития креативных индустрий.

По окончании мероприятия выступили представители псковских организаций, представляющих креативные индустрии. Они подчеркнули, что активное развитие возможно при синергии разных институтов общества. Творческую составляющую, по мнению участников встречи, необходимо включать и в традиционный бизнес.