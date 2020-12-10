Общество

Выход на лед Псковско-Чудского озера запрещен с 12 декабря

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер». Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

Запрет вступает в силу с 12 декабря текущего года. Согласно распоряжению, главам Псковского, Гдовского и Печорского районов, а также региональным правлениям УМВД России, МЧС России, Росприроднадзора, а также пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области рекомендуется провести ряд профилактических и организационных мероприятий.

Напомним, что за нарушение запрета выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 2.27 закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».