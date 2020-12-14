Общество

Псковский эксперт сообщил, при каких симптомах необходимо сделать мазок на COVID-19

Специалист Псковской областной инфекционной больницы, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте, рассказал, при каких симптомах необходимо сделать мазок на COVID-19.

«Сильная головная боль, сухой кашель, температура до 37.8 градусов второй день. Нужен мазок?» - поинтересовался подписчик.

«Мазок сдать нужно, так как вероятность COVID-19 существует», - ответил эксперт.

Кроме того, исходя из ответов врача, высокая вероятность коронавирусной инфекции имеется при отсутствии обоняния, тошноте, диарее, болях в ногах и спине.

Также с вопросом обратилась мать 15-летнего подростка, у которого почти два месяца нет обоняния после перенесенного коронавируса в легкой форме. По словам специалиста, потеря обоняния и его возвращение не зависит от приема лекарственных средств. «Данное явление пока сложно объяснить. В целом, восстанавливается самостоятельно зачастую с усилением вкусовых качеств», - сказал врач.