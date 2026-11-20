Вечер оперы при свечах «Искусство чувств» состоится 4 декабря в ресторане «Покровский» в Пскове. Гостей ждут выступления профессиональных артистов, театральные постановки и ужин из трёх блюд, сообщают организаторы.

Фото предоставлено организаторами

В программе прозвучат произведения Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Винченцо Беллини. Оперные арии и музыкальные композиции дополнят хореографическими номерами и театральными элементами. На один вечер ресторан превратится в камерный театр, где выступления артистов пройдут при свечах.

Гастрономической частью программы станет ужин из трёх курсов блюд, подготовленный командой ресторана «Покровский».

Сбор гостей начнётся 4 декабря в 19:30, начало программы - в 20:00.

Стоимость билета составляет 7 500 рублей. В эту сумму входит депозит 1 500 рублей на заказ напитков по барной карте.

Возрастная категория 18+. Забронировать места можно по телефону 500-001.

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