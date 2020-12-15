Общество

Россияне смогут получать услуги нотариуса онлайн

Открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет онлайн. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития, пишет газета «Известия».

Согласно документу, эти и многие другие нотариально действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине 2021 года.

Благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан, заявил директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин. Кроме того, новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, так как взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.

Документ Минэка переводит в онлайн не только сервисы нотариусов. Предполагается, что через госуслуги можно будет подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, внести изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также получить сведения о личной электронной книжке волонтера.