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Общество

Новогодние скидки в Билайн: Samsung Galaxy А51 от 399 рублей в месяц

16.12.2020 12:55|ПсковКомментариев: 0

В преддверии долгожданных праздников Билайн предлагает по-настоящему новогодние скидки более 50% на смартфоны Samsung Galaxy. Скидки действуют при покупке устройства в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами, сообщили в пресс-службе банка.

В акции участвуют 23 популярные модели линейки Samsung Galaxy, среди которых недорогие и функциональные смартфоны, а также последние новинки и флагманы.

Например, приобрести Samsung Galaxy A51 64ГБ можно всего за 9 576 рублей или за 399 рублей в месяц в кредит без переплат на 24 месяца. В акционный комплект также входят: тариф из линейки «Близкие люди», опция «6 500 рублей на связь по акции» на 12 месяцев и дополнительные товары на сумму не менее 5 414 рублей. Общая стоимость комплекта равна стоимость смартфона без акции и составит 21 490 рублей.

Акция проводится с 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Количество товаров ограничено.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, перечне доступных дополнительных товаров доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/samsung-galaxy-a51-64gb-vsego-za-399-mes/.

***

До 17.01.2021 г. при покупке Samsung Galaxy A51 64 Gb с опцией «6 500 р. на связь по акции» на 12 мес., участвующими в акции услугами и/или аксессуарами в кредит без переплат на 24 мес. при подключении ряда тарифов, абоненту предоставляется специальная цена на смартфон - 9 576 р., или 399 р./мес. Максимальный размер скидки – до 52% в зависимости от модели. Итоговая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Кредитный продукт «Кредит 0-0-24 Telecom» от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Лицензия ЦБ №3354 от 26.04.2013г. Сумма кредита от 3 000 р. до 175 000 р., первоначальный взнос 0 р., срок – 24 мес. ставка – 15,65 % годовых, полная стоимость кредита 15,65%. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Действует в собственных офисах и интернет-магазине Билайн (покупка в кредит доступна только при оформлении самовывоза) на всей территории РФ, кроме Респ. Крым и г. Севастополя. Организатор акции ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636 Подробнее о правилах акции, перечне товаров и услуг, входящих в комплект – на beeline.ru Galaxy – Гелакси.

Теги: #скидки #акция #телефон #Билайн
Источник: Псковская Лента Новостей
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