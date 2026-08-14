В СОЦПРОФ поддержали право на получение двух пенсий для семей участников СВО

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддерживает инициативу министерства труда по расширению круга лиц, имеющих право одновременно получать две пенсии, для семей участников специальной военной операции из ополчений, спецподразделений и ЧВК. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это важный и долгожданный шаг к настоящей социальной справедливости.

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект, который расширяет круг лиц, имеющих право одновременно получать две пенсии. Инициатива направлена на обеспечение единого подхода к социальным выплатам для всех категорий участников специальной военной операции и членов их семей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проект предусматривает предоставление права на две пенсии нетрудоспособным членам семей погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Сейчас аналогичная возможность уже есть у родственников ряда других категорий ветеранов. Нетрудоспособные члены семьи смогут получать собственную пенсию (страховую, социальную или за выслугу лет) и одновременно пенсию по случаю потери кормильца.

Кроме того, документ регулирует выплаты для самих участников СВО, получивших инвалидность. Право на две пенсии — по инвалидности вследствие военной травмы и страховую пенсию по старости (или пенсию за выслугу лет) — предлагается предоставить гражданам, выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей. В Минтруда подчеркнули, что меры призваны создать справедливые и равные условия социальной поддержки независимо от статуса и подразделения, в котором человек выполнял задачи. Проект направлен на общественное обсуждение.

Профсоюзы СОЦПРОФ полностью поддерживают законопроект Минтруда. «Это важный и долгожданный шаг к настоящей социальной справедливости. Семьи тех, кто защищал интересы страны в составе ополчения Донбасса, спецподразделений и частных военных компаний, не должны чувствовать себя в неравном положении по сравнению с родственниками военнослужащих других категорий», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По словам председателя объединения, две пенсии — это не просто дополнительные выплаты, это реальная материальная опора для нетрудоспособных родителей, супругов и детей, которые потеряли кормильца.

«Мы неоднократно обращали внимание на необходимость унификации мер поддержки всех участников СВО и их близких. Государство должно одинаково заботиться о каждом, кто рисковал жизнью, независимо от формы участия. СОЦПРОФ будет следить за ходом общественного обсуждения и готов подключаться к доработке документа, чтобы нормы работали максимально эффективно и без бюрократических барьеров. Защита социальных прав граждан, особенно тех, кто отдал все ради страны, — один из приоритетов нашего объединения», — резюмировал Сергей Вострецов.

Инициатива Минтруда продолжает линию на расширение мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. После принятия соответствующих поправок круг получателей двух пенсий станет шире и единообразнее.