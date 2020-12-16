Общество

Видеофакт: Бобр удивил горожан неспешной прогулкой по льду Великой в центре Пскова

Бобра, прогуливающегося по некрепкому льду реки Великой в центре Пскова, засняли очевидцы. Неспешный променад животного зафиксирован у недостроенного кампуса псковского университета.



Видео Анастасия Ткаченко, ВКонтакте

Отметим, что зимой бобры хоть и становятся менее активными, чем в теплое время года, но это не значит, что они впадают в спячку. Они выходят из своих нор, чтобы добыть пропитание. На зиму бобры, конечно, делают запасы (в основном это ветки деревьев), но иногда у животных возникает потребность их пополнить.

Для областного центра бобры тоже не редкость, но все же чаще всего они встречаются либо на окраинах города, либо в районе Финского парка на берегах реки Псковы. На набережных реки Великой эти животные встречаются гораздо реже.