Общество

Банк «Открытие» и Visa запускают конкурс для молодых художников

Банк «Открытие» и международная платежная система Visa запускают конкурс «Галерея дизайнов». Конкурс, который продлится до конца декабря 2020 года, призван поддержать молодых художников и дизайнеров и дать им возможность рассказать миру о своих талантах. Амбассадором и вдохновителем проекта является современный художник Макс Горшко-Даньков.

Чтобы принять участие в соревновании, необходимо загрузить свой дизайн карты на сайт конкурса, причем количество работ, которые можно заявить на конкурс, не ограничено, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке «Открытие». 10 дизайнов, набравших наибольшее число лайков от посетителей сайта, будут представлены членам жюри. Победитель, выбранный членами жюри, получит специальный грант на развитие своего таланта в размере 100 000 рублей.

«Мы рады дать молодым талантам возможность показать свое мастерство и заявить о себе миру, - отметил начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров. - Картами с дизайном победителя нашего конкурса будут пользоваться тысячи людей, а солидный денежный приз станет хорошим подспорьем для дальнейшего творческого развития».