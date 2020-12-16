Общество

Псковичи тиражируют в соцсетях фейковые сообщения о новых противоковидных мерах

В сети Интернет активно тиражируется фейк о якобы введении новых противоковидных мер в Псковской области. На этот факт указал официальный Telegram-канал Псковской области.

В рамках тиражируемой информации, зачастую, ссылка идет на некое решение оперштаба. В частности, утверждается, что до 17 января будут закрыты офисы, работающие с физлицами, фитнес-центры, дома культуры, торговые центры, а детские сады смогут работать только с 50% загрузкой.

«Вся эта информация не соответствует действительности. Все сообщения, противоречащие официальным источникам, недействительны, фабрикуются и рассылаются мошенниками», - утверждается в официальном Telegram-канале региона.

С актуальной редакцией официального указа губернатора Псковской области можно ознакомиться на сайте правовых документов региона.

Следующее заседание оперштаба запланировано на 18 декабря.

Также всегда работает горячая линия 122, куда вы можете обратиться с любым вопросом.