Общество

Победительница конкурса «Почетный корреспондент ПЛН» получила планшет

Победительница конкурса «Почетный корреспондент ПЛН» Мария Егорова забрала заслуженный приз. Планшет автору текста о доступной городской среде торжественно вручили сегодня, 21 декабря в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Напомним, победительницу определило экспертное жюри из состава редакции. Всего на конкурс поступило 32 заявки от читателей.

На победу влияла не только уникальность материала и количество его просмотров, но и отсутствие речевых, орфографических и пунктуационных ошибок.