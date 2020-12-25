Общество

Попова рассказала, от чего, кроме COVID-19, россиян защитило ношение масок

Меры профилактики COVID-19, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции, защитили россиян и от ряда других инфекций, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«То, что мы научились носить маски, быть осторожными, соблюдать социальную дистанцию, защитило нас от целого ряда инфекций», - сказала она в эфире канала «Россия 24».

Так, по ее словам, отмечается снижение заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем, острыми респираторными инфекциями. Также благодаря тому, что все стали часто мыть руки, заболеваемость острыми кишечными инфекциями тоже существенно снизилась, добавила руководитель ведомства.

«В этом году всеми усилиями нам удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и от краснухи», - подчеркнула Анна Попова.