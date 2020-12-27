Общество

Псковские села поставили рекорд по скачиванию в интернете

Эксперты МТС проанализировали большие данные по потреблению интернет-трафика в районах Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, несмотря на существующую тенденцию ежегодного удвоения спроса на услуги передачи данных в регионе, в 2020 году отмечается тренд «взрывного» роста дата-трафика в малых населенных пунктах. На них приходится до 60% от всех скачанных данных.

В ряде районов области средние объемы скачанных данных у жителей сел и деревень в 1,5-2 раза выше, чем в районных центрах. Основной причиной в компании называют введенный весной режим «удаленки» - большой процент псковичей продолжает работать дистанционно из дома, классы во многих школах переведены на дистанционный формат обучения, кроме того, часть жителей региона предпочла использовать накопленные отпуска, чтобы продлить новогодние каникулы, и уже переехала на дачи.

Самые активные интернет-пользователи региона живут в Печорском, Себежском, Островском, Невельском и Усвятском районах. В среднем один пользователь здесь скачивает в 2 раза больше трафика, чем житель Пскова. Это связано с тем, что мобильный интернет зачастую остается здесь единственной возможностью выхода в сеть - для работы, учебы, использования государственных сервисов, а также развлечений.

В число самых качающих малых населенных пунктов вошли поселки Усвяты и Сосновый Бор. Жители этих поселков предпочитают пользоваться мессенджерами, видео-сервисами, такими как YouTube и платформы для видеоконференций, а также активно используют банковские и государственные онлайн-сервисы.

«В этом году в рамках программы развития сети в Псковской области мы не только провели модернизацию используемого оборудования, но также значительно улучшили покрытие высокоскоростной сети LTE в малых и отдаленных населенных пунктах. Ведь в городе практически в каждой квартире есть Wi-Fi, в то время как на селе мобильный интернет фактически является единственным способом выхода в сеть. И именно скоростная мобильная передача данных помогает жителям деревень работать или учиться в удаленном режиме, пользоваться госуслугами и общаться в друзьями и близкими, оставаться на связи. Понимая это, в 2020 году более четверти новых базовых станций мы запустили в малых населенных пунктах. И мы видим отклик во «взрывном» росте трафика. Например, 22 декабря в сети МТС зафиксирован рекорд по недельному потреблению мобильного трафика за все время нашей работы в Псковской области. За 7 дней, с 15 по 22 декабря 2020, жители региона скачали более 1 Пб информации. Это примерно равно 500 миллиардам страниц стандартного текста или 3 миллиардам фотографий в Инстаграм. При этом более 60% трафика пришлось именно на малые населенные пункты региона», - отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.