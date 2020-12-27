Общество

Пскович выдвинул 4 торговых точки на конкурс лучшего новогоднего оформления

Пскович Максим Степанов выдвинул несколько торговых точек на конкурс лучшего новогоднего оформления фасадов и прилегающей территории для предпринимателей. Напомним, по условиям конкурса заявки могли подавать как сами предприниматели, так и жители города.

Поданы 4 конкурсные заявки:

SUSHI ROOM (Псков, Народная, 1Б)

продуктовый магазин (Псков, Яна Фабрициуса, 5е)

«Хлебный дворик» (Псков, Рижский проспект, 57г)

«Шашлычный дворик»(Псков, Ленина площадь, 1/2)

Все 4 относятся к категории нестационарных торговых объектов.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Все заявки публикуются на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова.

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Прием заявок закончен 25 декабря 2020. Следующий этап конкурса - оценка заявок конкурсной комиссией.