Общество

С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей.

Зачем проводится конкурс?

Цель конкурса - стимулирование предпринимателей для создания праздничной атмосферы и формирования положительного туристского имиджа города.

Кто может участвовать в конкурсе?

Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия. Конкурсные заявки принимаются в составе трех номинаций:

а) «Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли»;

б) «Лучшее праздничное оформление нестационарного торгового объекта»;

в) «Лучшее праздничное оформление предприятия сферы услуг и сервиса».

Срок подачи заявок

Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 1 декабря по 23 декабря 2020 года самостоятельно заполняют заявку на участие в конкурсе согласно утвержденной форме. Скачать форму в формате Microsoft Word можно здесь.

Также отправить заявки участие в конкурсе могут читатели Псковской Ленты Новостей, которым понравилось оформление объекта торговли. Для этого также оформить заявку и приложить фотографии.

Заполненные заявки и фотографии присылайте по адресу электронной почты 722219@mail.ru

В заявке размещаются 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих праздничное оформление объекта. Желательно добавить описание оформления, раскрывающее его основную идею, используемые материалы и приемы. Размер описания – не более 1 листа А-4.

Критерии оценки новогоднего оформления:

1) целостность композиции и художественная выразительность;

2) оригинальность;

3) использование современных декоративных, световых систем в праздничном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры, специальный дождь, электронные салюты. Участникам конкурса рекомендуется использовать для оформления цветовую гамму, включающую такие цвета как синий, красный, серебряный, золотой.

Как будет проходить конкурс

Оценивать заявки будет конкурсная комиссия и читатели Псковской Ленты Новостей. В состав комиссии входят представители органов власти Пскова и области; МП Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», представителей спонсоров ООО «Гражданская пресса», гипермаркета сети «Леруа Мерлен».

С 21 по 25 декабря конкурсная комиссия совершит объезд объектов, представленных к участию в конкурсе для выбора лучшего праздничного оформления. Предельное количество в каждой номинации – 10.

Победители в каждой номинации будут определены в ходе интернет-голосования на сайте Псковской Ленте Новостей. Оно будет проводиться с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Награждение победителей состоится 15 января 2021 года.

Контактное лицо по вопросам проведения конкурса: Павлова Елена Николаевна - директор МП Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Телефон 8(8112) 61-61-91.

Награды

Для победителей конкурса предусмотрены подарки.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются: