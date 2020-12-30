Общество

Игорь Иванов: Пусть с огнями новогодней елки в каждый дом придет вера в будущее и простое человеческое счастье

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил псковичей с наступающим Новым годом.

«Уважаемые псковичи, члены профсоюзов Псковской области! Заканчивается 2020 год. Год, который принес нам немало испытаний практически во всех сферах. Наиболее точно напряженность в условиях пандемии отразил лозунг ФНПР - "Солидарность сильнее заразы!". Мы твердо верим, что солидарность и единство помогут всем нам выстоять в нелегкой ситуации и прийти к уверенному росту экономики и благосостояния граждан нашей страны. Профсоюзы продолжат, как и сейчас, защищать права работающих и добиваться справедливости и соблюдения законов, - говорится в поздравлении Игоря Иванова. - Впереди у нас всех много работы, и если каждый из нас будет добросовестно трудиться на своем рабочем месте, заботиться о ближних, протягивать руку помощи нуждающимся, то все вместе мы добьемся перемен к лучшему».

«В эти часы уходящего 2020 года я хочу пожелать всем добра, искренности, трудолюбия. Хочу пожелать здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть все плохое останется в прошлом и вместе с огнями новогодней елки в каждый дом придет вера в будущее, позитивное настроение и простое человеческое счастье», - пожелал псковичам председатель облсовпрофа.