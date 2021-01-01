Общество

Скончался экс-директор Псковской ГРЭС Алексей Мешков

31 декабря в возрасте 94 лет скончался Алексей Мешков – почетный энергетик СССР, заслуженный работник Минтопэнерго России, заслуженный работник Единой энергетической системы России, ветеран энергетики и почетный гражданин Дедовичского района Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПАО «ОГК-2».

Проститься с Алексеем Мешковым можно 3 января:

в 11.00 по адресу: улица Весенняя, 9;

в 11.30 у Псковской ГРЭС;

в 12.30 на кладбище в Красных Горках.

Алексей Алексеевич Мешков родился 20 февраля 1926 года в селе Кулешовка Тамбовской области в крестьянской семье.

Свой трудовой путь начал в годы Великой Отечественной Войны после окончания 8-го класса разнорабочим и медбратом в эвакогоспитале. Затем был принят учеником шлифовальщика и токаря на номерной авиационный оборонный завод №459 в городе Солнечногорск Московской области. После получения специальности на этом же заводе продолжил работу.

После окончания в 1950 году института работал на Костромской ТЭЦ в качестве инженера, старшего инженера, затем на строящейся Вологодской ТЭЦ начальником котельного цеха, заместителем главного инженера, ее директором.

В 1968 году Алексея Мешкова по рекомендации Вологодского обкома коммунистической партии назначили на должность директора строящейся, а затем и действующей Череповецкой ГРЭС, где под его руководством начали и закончили строительство и освоение трех энергоблоков общей мощностью 630 мВт.

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В 1983 году его назначили директором Псковской ГРЭС. В сложнейших условиях начавшейся перестройки он сумел организовать сооружение двух энергоблоков общей мощностью 430 мВт, а также создать условия, позволившие собрать в поселке эксплуатационный персонал высокой квалификации с других известных электростанций России и СНГ. Под его руководством коллектив обеспечил успешный ввод в эксплуатацию, быстрое освоение энергоблоков по всем проектным показателям и вывел новую ГРЭС на одно из первых мест в России по экономичности и культуре эксплуатации среди электростанций, однотипных по оборудованию и виду энергетического топлива.

Под руководством Алексея Мешкова был построен жилой поселок Дедовичи со всей необходимой инфраструктурой.

В 2002 году Алексей Мешков ушел на заслуженный отдых. Был избран депутатом Псковского областного Собрания, активно участвовал в общественной и экономической жизни Дедовичского района и Псковской области.

Награжден орденом «Знак почета», лауреат правительственной премии России.