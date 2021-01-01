Скончался экс-директор Псковской ГРЭС Алексей Мешков

31 декабря в возрасте 94 лет скончался Алексей Мешков – почетный энергетик СССР, заслуженный работник Минтопэнерго России, заслуженный работник Единой энергетической системы России, ветеран энергетики и почетный гражданин Дедовичского района Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПАО «ОГК-2».
Проститься с Алексеем Мешковым можно 3 января:
Алексей Алексеевич Мешков родился 20 февраля 1926 года в селе Кулешовка Тамбовской области в крестьянской семье.
Свой трудовой путь начал в годы Великой Отечественной Войны после окончания 8-го класса разнорабочим и медбратом в эвакогоспитале. Затем был принят учеником шлифовальщика и токаря на номерной авиационный оборонный завод №459 в городе Солнечногорск Московской области. После получения специальности на этом же заводе продолжил работу.
После окончания в 1950 году института работал на Костромской ТЭЦ в качестве инженера, старшего инженера, затем на строящейся Вологодской ТЭЦ начальником котельного цеха, заместителем главного инженера, ее директором.
В 1968 году Алексея Мешкова по рекомендации Вологодского обкома коммунистической партии назначили на должность директора строящейся, а затем и действующей Череповецкой ГРЭС, где под его руководством начали и закончили строительство и освоение трех энергоблоков общей мощностью 630 мВт.
В 1983 году его назначили директором Псковской ГРЭС. В сложнейших условиях начавшейся перестройки он сумел организовать сооружение двух энергоблоков общей мощностью 430 мВт, а также создать условия, позволившие собрать в поселке эксплуатационный персонал высокой квалификации с других известных электростанций России и СНГ. Под его руководством коллектив обеспечил успешный ввод в эксплуатацию, быстрое освоение энергоблоков по всем проектным показателям и вывел новую ГРЭС на одно из первых мест в России по экономичности и культуре эксплуатации среди электростанций, однотипных по оборудованию и виду энергетического топлива.
Под руководством Алексея Мешкова был построен жилой поселок Дедовичи со всей необходимой инфраструктурой.
В 2002 году Алексей Мешков ушел на заслуженный отдых. Был избран депутатом Псковского областного Собрания, активно участвовал в общественной и экономической жизни Дедовичского района и Псковской области.
Награжден орденом «Знак почета», лауреат правительственной премии России.