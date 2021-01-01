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Псковский губернатор выразил соболезнования родным умершего Алексея Мешкова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего экс-директора Псковской ГРЭС Алексея Мешкова.

«Большая потеря для Дедовичского района и для всех нас, - отметил глава региона в Instagram. - Вчера ушел из жизни почетный гражданин муниципалитета Алексей Алексеевич Мешков. Он более 70 лет трудился на благо района, внес ключевой вклад в строительство здания гостиницы «Русь», районного дома культуры, больничного комплекса, а также всего современного облика микрорайона Энергетиков».

Михаил Ведерников напомнил, что за месяц до конца года вручил Алексею Мешкову медаль «За заслуги перед Псковской областью».

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«Трудолюбивый, честный, искренний, – его будет не хватать всему региону. Для всех нас Алексей Алексеевич был примером и до последних дней искренне переживал за район и судьбу ГРЭС. Буквально вчера решал вопрос, чтобы дочери разрешили находиться в больнице рядом с отцом. Не успели... Приношу искренние соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича. Царствие небесное», - добавил Михаил Ведерников.

Администрация Псковской области окажет семье Алексея Мешкова всю необходимую помощь.