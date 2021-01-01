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Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Алексея Мешкова

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Алексея Мешкова – почетного гражданина Дедовичского района, депутата областного парламента третьего созыва, экс-директора Псковской ГРЭС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Алексей Алексеевич внес огромный вклад в становление энергетического комплекса региона и социально-экономическое развитие Дедовичского района, - отметили в пресс-службе. - Энергичный, спортивный даже в почтенном возрасте, внимательный к людям, своим достойным трудом и честным отношением к делу заслужил непререкаемый авторитет среди коллег, он умел брать на себя ответственность, решать самые сложные задачи, посвятил себя служению землякам и поселку, ставшему родным».

Алексей Мешков родился в Тамбовской области, но его трудовая биография оказалась неразрывно связана с псковской землей, отметили в региональном парламенте. В 1983 году по поручению правительства опытный энергетик, возглавлявший ранее Вологодскую ТЭЦ и Череповецкую ГРЭС, приехал реанимировать Псковскую ГРЭС. «За несколько лет Алексею Мешкову удалось не просто восстановить работу предприятия, но и ввести в эксплуатацию два новых энергоблока, привлечь высококвалифицированный персонал, построить жилой поселок с развитой инфраструктурой, чтобы создать работникам станции комфортные условия проживания», - подчеркнули в пресс-службе.

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После ухода на пенсию Алексей Мешков продолжил активное участие в общественной и экономической жизни муниципалитета и региона. В 2002 году он был избран депутатом областного Собрания по Дедовичскому и Дновскому районам, входил в комитет по труду и социальной политике. Алексею Мешкову присвоены звания «Почетного энергетика СССР», «Заслуженного работника Минтопэнерго РФ», «Заслуженного работника Единой энергетической системы РФ», «Почетного гражданина Дедовичского района». Он был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За заслуги перед Псковской областью» и другими орденами и медалями.

«Добрую память об Алексее Алексеевиче Мешкове мы навсегда сохраним в своих душах и сердцах», - добавили в региональном парламенте.